أعدمه داعش بسبب الحشد.. مصدر يكشف تفاصيل مقتل راعٍ في ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر في الحشد الشعبي، يوم الاثنين، تفاصيل حادثة العثور على جثة راعي اغنام شمالي ناحية العظيم في محافظة ديالى، مؤكدا ان الضحية أعدمه تنظيم داعش لانتمائه الى حشد وزارة الدفاع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان قوة من حشد "نداء ديالى" عثرت على جثة منتسب في حشد الدفاع في منطقة "الصافج" 20 كم شمال ناحية العظيم عند حدود ناحية قره تبه، مبينا ان عناصر داعش اختطفوا الضحية اثناء رعيه الاغنام وقاموا بإعدامه.

واشار الى ان عناصر من الحشد شنت حملة تفتيش بحثا عن منفذي الجريمة في حدود ناحية العظيم وقره تبه.

وافاد رئيس مجلس العظيم السابق، والقيادي في الحشد العشائري، محمد ابراهيم ضيفان، في تصريح لوكالة شفق نيوز، في وقت سابق اليوم الاثنين، ان اهالي العظيم عثروا على جثة راعي اغنام وفي رأسه اثار اطلاق نار وبجانبه سلاحه "البندقية" اليوم، بعد فقدان اثره منذ امس في منطقة "قرى الصافج" الحدودية مع ناحية قره تبه شمال شرقي ديالى.