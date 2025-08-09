عدسة شفق نيوز ترافق الأمن العراقي.. ماذا يحدث على طريق الزائرين؟

شفق نيوز– بابل

رافقت كاميرا وكالة شفق نيوز، يوم السبت، قطعات الشرطة الاتحادية خلال جولة ميدانية على طول طريق محور شمال بابل والطريق الموازي له، حيث رصدت انتشاراً واسعاً للقوات والآليات ضمن خطة أمنية وخدمية لتأمين الزائرين.

وأفاد النقيب نور الدين، من قسم العلاقات والإعلام في الشرطة الاتحادية، للوكالة بأن القوات باشرت قبل دخول الخطة حيّز التنفيذ بعمليات تفتيش وتطهير للطريق، تمهيداً لتأمينه بشكل كامل، قبل أن تبدأ الخطة رسمياً، بنشر جميع القطعات والآليات في مواقعها المحددة.

ورصدت شفق نيوز خلال جولتها أبراج المراقبة المنتشرة على طول الطريق، والمزودة بكاميرات ثابتة ومتحركة بواقع ثماني كاميرات في كل برج، لمراقبة جميع الطرق والممرات المؤدية لمسار الزائرين.

كما وثقت عدسة الوكالة، وجود حافلات مخصصة لنقل الزائرين، واستعدادات لمرحلة "التفويج العكسي" بعد انتهاء الزيارة، إضافة إلى قيام الشرطة الاتحادية بتوزيع المياه الصالحة للشرب وإنتاج وتوزيع الثلج لدعم المواكب والأجهزة الأمنية.

وأكد النقيب نور الدين، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة تمزج بين الدعم البشري والتقني واللوجستي، لضمان انسيابية الحركة وسلامة الزائرين على مدار الساعة.

وتعد الزيارة الأربعينية واحدة من أكبر التجمعات الدينية في العالم، حيث يحيي ملايين المسلمين الشيعة ذكرى مرور أربعين يوماً على مقتل الإمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد في معركة كربلاء عام 61 للهجرة الموافق 680 ميلادي.

وتُصادف الزيارة الأربعينية يوم 20 صفر من كل عام هجري، حيث يقصد الزوار مدينة كربلاء مشياً على الأقدام من مختلف مناطق العراق والعالم، وسط إجراءات أمنية وخدمية واسعة لتأمين الحشود وتوفير الخدمات.