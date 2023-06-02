عدد الامبيرات يتسبب بمقتل شخص في بغداد

شفق نيوز/ قتل شخص وأصيب آخر في مشاجرة مساء يوم الجمعة في أحد أحياء بغداد.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ أن شخصا قتل وأصيب آخر نتيجة مشاجرة بسبب "أمبير" مولد تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الرحمانية شمالي بغداد.

وأضاف ان قوة امنية وصلت لمكان الحادث وتمكنت من اعتقال 3 أشخاص من مثيري المشاجرة

وفي منطقة البلديات؛ أصيب ضابط برتبة عميد منسوب للدفاع نتيجة تعرضه لصعقة كهربائية داخل داره ضمن منطقة البلديات، مشيرا الى ان الضابط تعرض إلى حروق في منطقة الوجه.