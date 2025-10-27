إعدام داعشي وحبس موظف مرور لاختلاسه مبالغ مالية في بغداد

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمتا جنايات الكرخ والرصافة في بغداد، يوم الاثنين، حكمين منفصلين، بالإعدام بحق إرهابي منتمٍ إلى تنظيم داعش، والحبس الشديد لمدة سنتين على موظف في مديرية المرور العامة أدين بجريمة اختلاس مبالغ مالية.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيانين وردا لوكالة شفق نيوز، أن "محكمة جنايات الكرخ، اصدرت حكما بالإعدام بحق مجرم إرهابي ينتمي إلى كيان داعش الإرهابي"، مبينا أن "الإرهابي أشترك بأعمال إرهابية مسلحة ضد القوات الأمنية في قضاء القائم بهدف زعزعة الامن والاستقرار وبث الرعب في نفوس المواطنين تحقيقا لغايات إرهابية في محافظة الانبار سنة 2014".

وبحسب البيان، فإن الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1 و3 و4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005.

كما أصدرت محكمة جنايات الرصافة، حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدان يعمل موظف في مديرية المرور العامة عن جريمة اختلاس مبالغ مالية"، لافتة إلى أن "المدان أقدم على اختـلاس المبالغ المالية عن طريق التلاعب في وصولات الجباية بعدما أرسل مبالغ الغرامات إلى مديرية المرور العامة بمبلغ اقل من الواجب استحصاله".

وصدر الحكم بحقه، بحسب البيان، استنادا لأحكام المادة 315 / الشق الثاني من قانون العقوبات وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه مع الاستدلال بالمادة 132/ 3.