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عجلة منتسب في الحشد الشعبي تتسبب بإخلاء تقاطع ببغداد واستدعاء مكافحة المتفجرات

Category: أمـن

Date: 2022-03-13T15:25:39+0000
عجلة منتسب في الحشد الشعبي تتسبب بإخلاء تقاطع ببغداد واستدعاء مكافحة المتفجرات

شفق نيوز / أفاد مصدر أمني، يوم الأحد، بتسبب عجلة منتسب في الحشد الشعبي، بإخلاء تقاطع شارع دور نواب الضباط ضمن منطقة الحرية بالعاصمة بغداد، واستدعاء فرقة مكافحة المتفجرات.

 وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "معلومات وردت عن وجود عجله نوع (سايبا) بيضاء اللون، متروكة على جانب الطريق في تقاطع مدرسة المحمرة في شارع دور نواب الضباط، التابع لمدينة الحرية".

وأضاف المصدر، أن "قوة بإمرة آمر السرية الثالثة ومفرزة استخبارات الفوج، توجهت على الفور إلى المكان المذكور آنفاً، وأخلت المكان من المارة والعجلات واستدعت الجهد الهندسي التابع إلى مقر اللواء".

وأشار إلى أن "بعد تفتيش العجلة، تبين خلوها من أي مواد متفجرة، وعثر بداخلها على مستمسكات ثبوتية لمنتسب في هيئة الحشد الشعبي، قبل أن تسلم العجلة إلى مركز شرطة الحرية".

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