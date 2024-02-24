إعتقال 7 متهمين بينهم شخص دهس شرطي مرور ووفاة طفل في بغداد ومحافظتين

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد ومحافظتا كربلاء وكركوك، يوم السبت، حالة إلقاء قبض لمتهم قام بدهس شرطي مرور، و6 متهمين آخرين بحوزتهم كمية من المخدرات والأسلحة، وحالة وفاة طفل وإصابة أمه بصعقة كهربائية.

وقالت شرطة بغداد الكرخ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزنا تمكنت من ضبط عجلة متروكة ضمن منطقة الخطيب الزراعي تعود لشخص أقدم ليلة أمس على دهس رجل مرور ضمن منطقة المنصور ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة".

وبيّنت أنه "تم تكثيف الجهود وتم التوصل على الفاعل وهو من مواليد 2000"، مشيرة إلى أن "المتهم أقدم على دهس شرطي مرور وتسبب بضرر بعدد من العجلات المدنية".

من جانبه قال الناطق باسم الداخلية العميد مقداد ميري، في بيان إن "مديرية مكافحة المخدرات في محافظة كربلاء المقدسة، ألقت القبض على 6 متهمين وضبطت كيلو ونصف من مادة الكريستال المخدرة وعدد من الأسلحة".

في حين أفاد مصدر امني في محافظة كركوك عن وفاة طفل واصابة الام باصابة بليغة جراء صعقة كهربائية بمحافظة كركوك

وقال المصدر ان "الطفل لقي مصرعه اثر الصعقة وأصيبت أمه بجروح خطيرة في أحد أحياء شمالي كركوك

وأوضح أن "سبب الصعقة أن الطفل وأمه تعرضا الى لمس مباشر من سلك كهربائي"، مبيناً أنه "تم نقل جثة الطفل للطب العدلي والأم إلى شعبة الحروق في مستشفى آزادي التعليمي".