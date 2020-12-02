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إعتقال 6 اشخاص بينهم نساء يمارسن السمسرة والبغاء في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-12-02T07:00:52+0000
إعتقال 6 اشخاص بينهم نساء يمارسن السمسرة والبغاء في بغداد

شفق نيوز/ افادت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة يوم الاربعاء بالقاء القبض على 6 متهمين بينهم نساء يمارسن السمسرة والبغاء في بغداد.

وقالت الوكالة في بيان اليوم، إن قواتها ضبطت بحوزة اولئك المتهمين "مواد مخدرة ايضا.

في غضون ذلك افصح المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، عن ارتفاع معدلات الجريمة المنظمة بشكل كبير في البلاد.

وعزا المحنا في تصريحات نقلتها وسائل اعلام حكومية اليوم الاربعاء ارتفاع تلك المعدلات الى اسباب عدة، منها استخدام التقنيات من قبل العصابات التي سهلت لهم ارتكاب مثل هذا النوع من الجرائم، وتصاعد اعمال العنف وانتشار السلاح.

وتابع ان من ضمن الاسباب ايضا، العنف المتصاعد والمشكلات الاجتماعية وتردي الواقع الاقتصادي لكثير من الأسر، التي نوه بأنها افرزت على مدى الاعوام الماضية، جوانب اخلاقية لدى البعض ممن يعيشون في جو نفسي معين، للتهيؤ الى ان يتحولوا مجرمين.

واكد المحنا ان وزارة الداخلية تعمل في مسارات عدة، احدها مكافحة الجريمة المنظمة من خلال القاء القبض على مرتكبيها، ومنع حدوثها عن طريق اجهزة متخصصة كالشرطة المجتمعية ومديريات العلاقات، وكثير من الدوائر التي تتبنى هذه القضية لنزع العنف من المجتمع، كمديريات شؤون العشائر والاحداث ومكافحة العنف الاسري، مشيرا الى ان جهد الوزارة ينصب في توفير امن وقائي بالمجتمع.

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