إعتقال "معتدين" على شركة نفطية وحكم قضائي ضد مدان بحرق مجمع تجاري جنوبي العراق

شفق نيوز / أعلنت مديرية شرطة ذي قار، يوم الخميس، اعتقال ثلاثة متهمين قاموا بالاعتداء على شركة بتروناس النفطية الماليزية بسلاح ناري، فيما كشفت مديرية اعلام المثنى عن اصدار حكم بالسجن لمدة (10) سنوات بحق شخص أضرم النار بمجمع تجاري، شمالي السماوة.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن " صبياً يعمل في احدى محال اللحام، توفي نتيجة اصابته بصعقة كهربائية من ماكنة لحام كان يديرها، في محل عمله، شمالي مدينة الناصرية".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ونقلت جثة القتيل الى المستشفى فتحت تحقيقاً بملابسات الحادث".

من جهتها أعلنت اعلام مديرية شرطة ذي قار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن " قوة من شرطة قضاء القلعة / مركز قلعة سكر تمكنت من توقيف (3) متهمين بعد القبض عليهم من قبل فوج حماية النفط لقيامهم بالاعتداء على شركة المروة التابعة الى شركة بتروناس وضبط بحوزتهما سلاح كلاشنكوف".

وأضاف البيان أنه " تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة كافة بحق المتهمين وتوقيفهم اصوليا".

بدورها أعلنت مديرية إعلام شرطة المثنى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "محكمة جنايات المثنى أصدرت حكما بالسجن لمدة عشر سنوات بحق المدان ( ع _ ح _ ع ) استنادا لاحكام المادة ( 342 ) من قانون العقوبات العراقي وذلك لارتكابه جريمة حرق احد المجمعات التجارية لبيع المواد الغذائية في قضاء الرميثة".

وأضاف البيان أن "مركز شرطة ثورة العشرين التابع الى قسم شرطة قضاء الرميثة إستعلم من قبل المواطنين بوجود حادث حريق في أحد البساتين داخل القضاء، وتم على الفور الانتقال الى المكان وتبين ان الحريق في احد المجمعات لبيع المواد الغذائية والسجائر والذي يعود للمشتكي ( ر . س . ع ) قد تعرض للحرق، وقد تم اخماد الحريق الذي نتج عنه اضرار كبيرة"، مبينا ان "صاحب المجمع افاد بأنه في تمام الساعة السادسة والنصف مساء قام بغلق المجمع وفصل التيار الكهربائي عنه وبعد ساعة تعرض المجمع للحرق الكامل وانه يطلب الشكوى ضد المسبب".

وتابع البيان أنه "تم تشكيل فريق عمل برئاسة قائد شرطة المثنى العميد محمد عيسى سبتي وعضوية مدير شرطة القضاء وضابط مركز شرطة ثورة العشرين وضابط التحقيق ومجموعة من المنتسبين وبعد جمع المعلومات الخاصة بالحادث ومن خلال رصد كاميرات المراقبة تم التعرف على الفاعل الحقيقي المتهم بالجريمة وتم تحديد مكان تواجده واصدار امر قضائي بحقه وقد ألقي القبض عليه ( ع . ح . ع )، فدونت أقواله ابتدائيا وصدقت قضائيا واعترف بقيامه بجريمة حرق المجمع الغذائي الواقع في أحد البساتين".

وأشارت المديرية في بيانها الى "توقيف المتهم وفق أحكام المادة ( 342 ) من قانون العقوبات العراقي واحالة أوراقه التحقيقية الى شعبة إجرام قضاء الرميثة وإحالته إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل وفق القانون".