إعتقال مسؤول حكومي في الموصل

شفق نيوز/ افاد مصدر في الشرطة المحلية يوم الاحد بأن قوة امنية تابعة لمديرية استخبارات مديرية "النصر" قامت باعتقال مدير قطاع بلدية السلام بالجانب الايسر من مدينة الموصل.

واضاف المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز، ان عملية الاعتقال جرت وفق مذكرة قبض صادرة من القضاء العراقي بحق المسؤول الحكومي المحلي.

هذا ولم يخض المصدر بمزيد من التفاصيل.

يشار الى ان مدينة الموصل العاصمة المحلية لمحافظة نينوى شمالي العراق تشهد حملة اعتقالات منذ قرابة شهر بقضايا تتعلق بفساد مالي واداري.

واعتقلت القوات الامنية وهيئة النزاهة في المحافظة اكثر من 20 متهما بينهم موظفون في البلدية والطابو على خلفية ملف التلاعب بالأراضي والأملاك العامة في نينوى.