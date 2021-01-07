إعتقال عصابة باعت مركزاً حكومياً في الموصل واغلاق مديرية على اثرها

شفق نيوز/ اغلقت وزارة العدل يوم الخميس مديرية التسجيل العقاري في محافظة نينوى بعد القبض على عصابة تزوير غالبية افرادها من الموظفين الحكوميين.

وقال مصدر امني مسؤول في نينوى انه تقرر غلق المديرية لشهرين اعتبارا من ١٠ كانون الثاني وذلك بعد القبض على عصابة تزوير وتلاعب بالاراضي ضمت اكثر من عشرة متهمين غالبيتهم من الموظفين لثبوت وجود الكثير من التلاعب والتزوير في اضابير التسجيل العقاري.

واوضح المصدر ان الاراضي التي جرى التلاعب بها تعود للمواطنين والدولة حيث تبين ان اغلب الاراضي التي سبق ان اطفأت الدولة حقوق التصرف بها تم التلاعب باضابير هذه الاراضي وتسجيلها باسماء اشخاص وهميين من قبل عصابة متخصصة بالتعاون مع بعض الموظفين الفاسدين

وأضاف المصدر انه من الطرائف ايضا جرى اعتقال شخص يدعي انه مدير متابعة في هيئة النزاهة ويحمل هوية مزيفة قام ببيع عقار مخصص كمركز صحي في الجانب لايسر من مدينة الموصل.

وكان مجلس القضاء الاعلى قد شكل هيئة مختصة من ثلاثة قضاة للتحقيق في التلاعب والتزوير في سجلات التسجيل العقاري ومقر الهيئة في بناية محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا الارهاب