إعتقال شخص اغتصب طفلين في بغداد وعصابة لتزييف العملة بكركوك

شفق نيوز/ أعلنت مكافحة اجرام بغداد يوم الخميس القاء القبض على شخص متهم بالقيام بإغتصاب طفلين وسرقة أكثر من ١٦ الف دولار شرقي العاصمة.

وقالت اجرام بغداد في بيان ان مفارز مكتب مكافحة اجرام الحبيبية تمكنت من القاء القبض على متهم قام بسرقة مبلغ مالي قدره (16000 الف دولار) من داخل احد الدور السكنية شرقي العاصمة بغداد.

واضاف البيان انه لدى التحقيق معه اعترف صراحةً بالقيام بعدة جرائم جنائية آخرى منها اغتصاب طفلين وسرقة (9 ملايين دينار) من دار اخرى اضافةً الى الاعتداء على مفارز مكتب مكافحة اجرام الحبيبية واطلاق النار اثناء القبض عليه.

ونوه البيان الى انه دونت اقواله قضائياً بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق المواد القانونية ( 443 ، 393 ، 432 ، 229 ) لينال جزاءه العادل.

الى ذلك افاد جهاز المخابرات الوطني و الشؤون الداخلية في محافظة كركوك بالقاء القبض على عصابة تقوم ببيع وترويج العملة العراقية والدولار الامريكي المزيف في المحافظة.

وقال الجهاز في بيان انه تم القاء القبض على عصابة مكونه من (٣) اشخاص يقومون بجلب العملة العراقية المزيفة فئة (٢٥ ) الفا، والدولار المزيف فئة (١٠٠ $) من خارج البلد وبيعها وترويجها في كركوك.

واوضح البيان ان العملة الاجنبية المزيفة المضبوطة تقدر باكثر من (٣٠ ) الف دولار ، العملة والعراقية المزيفة المضبوطة تقدر باكثر من (٣) ملايين دينار.