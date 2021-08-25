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عبوة ناسفة وحادث سير يوديان بحياة طفل وشاب في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-08-25T11:54:14+0000
عبوة ناسفة وحادث سير يوديان بحياة طفل وشاب في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الأربعاء، بمصرع شاب وصبي بحادثين منفصلين في ديالى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "راعي اغنام يبلغ من العمر 11 عاما لقي مصرعه بانفجار عبوة ناسفة في منطقة المرادية" على بعد 12 كم جنوب غرب بعقوبة.

وأضاف المصدر ان "العبوة زرعها عناصر داعش مسبقا، فيما تم نقل الجثة للطب العدلي وفتح تحقيق لكشف ملابسات الحادث".

وفي تطور منفصل، أفاد المصدر نفسه بان شابا لقي مصرعه بحادث سير على طريق الخالص- بغداد .

وبين المصدر ان سبب الحادث يعود إلى انقلاب شاحنة على الطريق قرب منطقة "عرب شةكه" جنوب شرق الخالص.

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