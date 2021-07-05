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عبوة ناسفة تودي بحياة ضابط في عمليات الانبار

Category: أمـن

Date: 2021-07-05T10:44:29+0000
عبوة ناسفة تودي بحياة ضابط في عمليات الانبار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في قيادة عمليات الأنبار غربي العراق، يوم الاثنين، بأن انفجار عبوة ناسفة بقضاء هيت في المحافظة أودى بحياة أحد ضباط العمليات.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من الجيش العراقي عثرت، اليوم، على عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش بمنطقة معمل الرمل في ناحية كبيسة التابعة لقضاء هيت غربي المحافظة"، مبيناً أن "العبوة انفجرت أثناء عملية تفكيكها من قبل الفرقة السابعة بعمليات الانبار التابعة للجيش، ما أسفر عن مقتل ضابط برتبة ملازم في الفرقة".

وأوضح المصدر، أن "قوة أمنية نقلت جثة الضابط الى دائرة الطب العدلي"، مشيراً إلى "فتح تحقيق في ملابسات الحادث".

 

 

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