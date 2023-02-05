"عبوة قديمة" لداعش تفتك بأربعة أطفال في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين بمصرع وإصابة 4 أطفال بانفجار عبوة ناسفة جنوب شرق تكريت.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "طفلا لقي مصرعه وأصيب 3 اخرون جراء انفجار عبوة قديمة لداعش في قرية (العذية) بين قضاء بلد وناحية الاسحاقي جنوب شرق تكريت".

واضاف ان "الأطفال من عائلة واحدة ووقع الحادث أثناء اللعب بينهم"، مشيرا إلى "نقل الضحية إلى الطب العدلي والمصابين إلى مستشفى بلد العام".

ويتعرض الكثير من المواطنين من الكبار والصغار الى حوادث جراء المخلفات الحربية التي تركها تنظيم داعش في العديد من المناطق التي كانت تحت سيطرته.