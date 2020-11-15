عبوة تقتل سائق سيارة وأخرى تدمر حديقة منزل جنوبي بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاحد، بانفجار عبوة لاصقة أسفل إحدى السيارات، فيما أشار إلى انفجار عبوة أخرى داخل أحد البيوت جنوبي العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "عبوة لاصقة كانت مثبتة اسفل عجلة مدنية انفجرت أثناء مرورها ضمن قضاء المدائن"، لافتا إلى أن الانفجار تسبب بمقتل صاحب العجلة".

وفي ذات السياق، اضاف المصدر؛ أن "عبوة صوتية أخرى انفجرت في منطقة حي السلام الثانية / قرب جسر ديالى في حديقة إحدى البيوت".

ولفت المصدر؛ إلى أن الانفجار تسبب باضرار مادية دون وقوع إصابات بساكني المنزل، مشيرا إلى أن قوة أمنية حضرت إلى موقعي الحادث للتحقيق ونقل جثة السائق القتيل إلى الطب العدلي.