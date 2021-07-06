عبوات ناسفة تسقط ثلاثة ابراج لنقل الكهرباء في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، يوم الثلاثاء، عن تعرض ثلاثة أبراج من الخطوط الناقلة للطاقة في محافظة كركوك إلى عمل "تخريبي" جديد عبر تفجير عبوات ناسفة.

وقالت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية ومقرها كركوك، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مسلسل إستهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية الشمالية يستمر وبخطة ممنهجة وعدائية ويستهدف قدرات وإمكانات الشركة وانهاك ملاكاتها والذي يعمد منفذوه لايذاء المواطنين في ظل ارتفاع درجات الحرارة العالية.

وأضاف أن الخط الناقل الشهيد عبدالله القديمة - شمال سامراء- دور ١٣٢ك.ف تعرض إلى عمل تخريبي بتفجير عبوات ناسفة مما تسبب في سقوط الابراج المرقمة (١٦٦-١٦٧-١٦٨) وتوقف الخط عن العمل تحديدا في منطقة قرية زركاطة ناحية الرشاد ضمن محافظة كركوك.

وعلى الفور، وفق البيان، شرعت الملاكات الهندسية والفنية من فرق صيانة في قسم الخطوط فرع شبكة كهرباء كركوك وبالتعاون مع القوات الامنية والجهد الهندسي الى مكان العارض، مؤكداً أنها باشرت بالعمل على اعادة تشييد الأبراج المتضررة واعادة تسليك الخط واعادته للخدمة بأسرع وقت.

يشار إلى أن المناطق الشمالية من البلاد شهدت سقوط مابين 67 الى 70 برجاً لنقل الطاقة خلال الفترة الماضية جراء عمليات تفجير "تخريبية"، بحسب ماكشفه مدير عام توزيع كهرباء المنطقة الشمالية زيدان خلف في مؤتمر صحفي عقده الاحد.

وأطلق الجيش العراقي والحشد الشعبي، عملية عسكرية مشتركة لملاحقة الخلايا النائمة في مناطق الصابونية والطينية غربي الموصل، وذلك بعد استهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية في تلك المناطق وسقوط عدد من الابراج وخروج خطي نقل رئيسيات عن الخدمة.

وتأتي العملية بالتزامن مع وصول وفد أمني كبير الى نينوى للإطلاع على الخطة الامنية الخاصة بحماية ابراج الطاقة الكهربائية ترأسه نائب العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الامير الشمري بمشاركة قائد القوات البرية ومدير عمليات الحشد الشعبي وكبار قادة الأجهزة الامنية.