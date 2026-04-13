عبر  أوراق (A4).. تفكيك شبكتين للمخدرات في بغداد والبصرة (فيديو)

شفق نيوز- بغداد/ البصرة

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الاثنين، تفكيك شبكتين لتهريب وترويج المواد المخدرة في بغداد والبصرة، وإلقاء القبض على سبعة متهمين بالجرم المشهود.

وذكر الجهاز في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت ضمن الجهود الاستباقية لملاحقة تجار ومروّجي المخدرات، حيث نُفذت عمليتين أمنيتين منفصلتين أسفرتا عن تفكيك شبكتين إجراميتين".

وأوضح أن "مفارزه في غرب بغداد تمكنت، بعد جهد استخباري ومتابعة دقيقة، من تفكيك شبكة مكونة من متهمين اثنين، نفذها الفوج التكتيكي"، مبيناً أن "التحقيقات كشفت استخدام أوراق (A4) كوسيلة مستحدثة في تهريب وترويج المواد المخدرة".

وأضاف أن "مفارزه في محافظة البصرة ألقت القبض على خمسة متهمين ضمن شبكة أخرى اعتمدت الأسلوب ذاته، مع استخدام طرق أكثر تطوراً عبر تقطيع المواد إلى أجزاء صغيرة لإعادة تهريبها وترويجها لاحقاً".

وأكد الجهاز "إحالة جميع المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".