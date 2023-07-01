"عبر فتحة المبردة" .. هروب سجين من مركز للتوقيف في ديالى

شفق نيوز/أفاد مصدر مسؤول في محافظة ديالى، اليوم السبت، بهروب سجين من مركز للتوقيف في قضاء خانقين 105 كم شمال شرق بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأنه وحسب المعلومات الأولية، فإن السجين هرب من فتحة مبردة الهواء بطريقة غامضة ولاذ بالفرار.

واضاف "ان السجين الهارب متهم وفق المادة 444 ، و443 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالسرقة والمخدرات، مشيرا الى ان الأجهزة الأمنية تواصل التحري والملاحقة للقبض على الهارب فيما رصدت مكافأة لمن يدلي بمعلومات حياله.