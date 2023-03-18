عبر سنجار.. اعتقال 6 سوريين حاولوا إدخال 12 الف صاعق تفجير وبنادق

شفق نيوز/ أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم السبت، اعتقال 6 متهمين من الجنسية السورية حاولوا دخول الحدود العراقية وبحوزتهم نحو (12) ألف صاعق تفجير وبنادق كلاشنكوف.

وقالت وكالة الاستخبارات في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن" مفارزها بالتعاون مع قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية تمكنت من القبض على ستة متهمين من الجنسية السورية اثناء محاولتهم الدخول الى الاراضي العراقية وتحديدا في قضاء سنجار بمحافظة نينوى".

وأضافت الوكالة أن القوات الأمنية "ضبطت بحوزتهم صواعق تفجير تستخدم للرمانات المتفجرة وعددها (11900) صاعق وبندقية كلاشنكوف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اصولياً"، مبينة أن العملية تمت "وفقاً لمعلومات استخبارية"