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عبر إرسال قوة إضافية.. توجه لتأمين "بارقة أمل العراقيين"

Category: أمـن

Date: 2021-08-29T18:43:00+0000
عبر إرسال قوة إضافية.. توجه لتأمين "بارقة أمل العراقيين"

شفق نيوز / وجه قائد عمليات البصرة، اللواء الركن علي الماجدي، يوم الأحد، بتعزيز الواقع الأمني لميناء الفاو الكبير، مؤكداً أنه صرح اقتصادي و"بارقة أمل" جميع العراقيين.

جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية لقائد عمليات البصرة ومدير الموانئ العراقية، لميناء الفاو الكبير.

وبحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، تضمنت الزيارة "الإطلاع على أهم المنشآت الحيوية والبنى التحتية ونسب الإنجاز للميناء، لما يشكله هذا المشروع من طفرة اقتصادية كبير للعراق والعراقيين".

وشدد الماجدي، وفقاً للبيان، على ضرورة "تعزيز الموقف الأمني لميناء الفاو"، مشيراً إلى أن القيادة ستقوم خلال الفترة القريبة  القادمة بـ"إرسال قوات إضافية للمشروع".

وقال قائد عمليات البصرة، إن "ميناء الفاو صرح اقتصادي وبارقة أمل لجميع العراقين، وعلينا الحفاظ على هذا الصرح  من الناحية الأمنية".

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