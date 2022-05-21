عبر تنويم الضحية "مغناطيسياً.. القبض على لصين أجنبيين يسرقان الأموال في بغداد

شفق نيوز / أعلنت مديرية مكافحة الإجرام، يوم السبت، القبض على لصين أجنبيين لقيامهما بسرقة مبالغ مالية عن طريق تنويم الضحية مغناطيسياً في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "عملية القبض تمت بعد أن توفرت معلومات لدى مفارز مكتب مكافحة إجرام البياع عن المتهمين".

وأضافت أن "فريق عمل شكل لمتابعة الموضوع، وبعد التحري وجمع المعلومات تم الوصول إلى المتهمين والقبض عليهما وضبط العجلة التي كانا يستقلانها أثناء عملية السرقة، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهما وتقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل".

وقبل يومين، أعلنت مديرية شرطة بغداد، اعتقال ثلاثة متهمين، سرقوا مبلغاً مالياً من أحد الصيرفات في العاصمة، عبر "التنويم المغناطيسي".