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الساعدي: قتلنا و اعتقلنا قرابة 1000 إرهابي في سنتين ومخيم الهول قنبلة موقوتة

Category: أمـن

Date: 2022-09-29T09:11:42+0000
الساعدي: قتلنا و اعتقلنا قرابة 1000 إرهابي في سنتين ومخيم الهول قنبلة موقوتة

شفق نيوز/ أعلن رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في العراق الفريق عبد الوهاب الساعدي، يوم الخميس، أن قوات الجهاز تمكن من اعتقال وقتل قرابة 1000 إرهابي خلال السنتين الماضيتين، واصفا في الوقت ذاته مخيم الهول في سوريا بأنه "قنبلة موقوتة".

وقال الفريق الساعدي خلال استضافته في ملتقى الرافدين للحوار، "نحن أقل المؤسسات الامنية من ناحية العدد والميزانية، وواجباتنا كبيرة جدا، وهذا جاء نتيجة التدريب ونتيجة العقيدة والدعم المتواصل للقائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف أنه "خلال السنتين أعتقلنا 674 ارهابيا، وقتلنا 232 ارهابيا، و دمرنا أكثر من 500 مضافة"، مستدركا بالقول "لكن نحن الان نطمح الى ميزانية أكبر وأن يتكامل عدد القوات ليكون جهاز مكافحة الارهاب لمكافحة الارهاب في كافة أشكاله".

وعن مخيم الهول في الجانب السوري الذي يضم أسر عناصر تنظيم داعش، قال الساعدي، إن "المخيم اعتبره قنبلة موقوتة، وهو يضم أكثر من 70 ألف شخص من بينهم 30 ألف عراقي، و نسبة الأطفال جدا عاليه في هذا المخيم والذي كان عمره 10 سنوات اليوم أصبح عمره 17 سنة، وهؤلاء يتغذون على فكر منحرف"، مؤكدا أن الحكومة العراقية تحتاج الى الدعم الدولي لإعادة تأهيل الأسر العائدة من المخيم.

وفي جانب آخر من اللقاء اثنى الفريق الساعدي على تحسن العلاقات بين القوات الاتحادية قوات البيشمركة في إقليم كوردستان، وقال: اعتقلنا 70 ارهابيا يحملون أوراقاً ثبوتية مزورة بالتعاون مع الأجهزة الامنية في الإقليم.

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