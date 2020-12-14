عبد الغني الاسدي لشفق نيوز: الكاظمي مهتم بحسم ملف ابناء الانبار المغيبين

شفق نيوز/ أكد رئيس جهاز الأمن الوطني، الفريق الركن عبد الغني الأسدي، يوم الاثنين، أن العمل متواصل من أجل حسم مصير أبناء الأنبار المغيبين وإيجاد حل لهذا الملف، مشدداً بالوقت نفسه على أن التعيينات في الجهاز تشمل جميع المحافظات دون تمييز.

وقال الأسدي في مؤتمر صحفي، رداً على سؤال لمراسل وكالة شفق نيوز، بشأن المغيبين من محافظة الأنبار خلال عمليات تحرير المدن من داعش، إن "رئيس الوزراء مهتم بملف المغيبين، وان شاء الله سنكون من بين المساهمين في التوصل إلى حل لهذا الملف".

وبشأن التعيينات في جهاز الأمن الوطني، أوضح الأسدي "نحن جادون بأن يشمل التعيين كل محافظات العراق، بحسب الإمكانيات والتخصيص المالي، وهذا التوجه لا يقتصر على الأمن الوطني فقط، وإنما لكل الأجهزة الأمنية الأخرى".

وأشار إلى ضرورة أن "يكون المواطن مطلعاً على المشاكل الاقتصادية التي يمر بها البلد، ونعدهم أيضاً بأن توزيع الدرجات سيكون عادل لكل المحافظات العراقية".

وكان رئيس جهاز الأمن الوطني، الفريق الركن عبد الغني الاسدي، قد عقد في وقت سابق اليوم، مؤتمراً صحفياً حضرته وكالة شفق نيوز، عقب انتهاء المؤتمر الأمني الذي عقده مع شيوخ عشائر ووجهاء محافظة الانبار "نطمئنكم بأن لا عودة لتنظيم داعش، وان كانت هناك عملية معينة للتنظيم هنا او هناك فهي عبارة عن فقاعة".

واضاف "قواتنا الأمنية بكل صنوفها الان لديها الخبرة العالية في التصدي لأي هجوم إرهابي، ولم يعد بإمكان داعش إسقاط قرية، او ناحية، او قضاء او محافظة، وأن حاولوا الوصول إلى اي مكان فالحلول موجودة عند كل القطعات الأمنية".

وفي وقت سابق، عقد رئيس جهاز الامن الوطني، الفريق الركن المتقاعد عبد الغني الاسدي، ووكيل الجهاز فالح العيساوي، اجتماعاً أمنياً مع رؤساء الوحدات الإدارية للفلوجة والكرمة والعامرية، والشيوخ والوجهاء، بالإضافة إلى عدد من مديري الدوائر الحكومية في المحافظة، بهدف تعزيز تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في الانبار.

وخلال الاجتماع، طالب شيوخ العشائر بمتابعة ملف المغيبين من أبناء الانبار والذين مر على غيابهم اكثر من خمسة أعوام، ومعالجة الاشكالات الامنية، وانهاء ملف النازحين في المحافظة.