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عبث بالسلاح ينهي حياة فتاة وفتى جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-11-24T21:17:46+0000
عبث بالسلاح ينهي حياة فتاة وفتى جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الخميس، بمقتل واصابة شخصين بسلاح ناري بحادثين متفرقين وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "فتى يبلغ من العمر 15 عاما أطلق رصاصة بالخطأ على نفسه أثناء تنظيف سلاح ناري نوع (كلاشينكوف) داخل منزله في حي الشهداء وسط الناصرية"، لافتا إلى أن "الجثة نقلت للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وبين المصدر، ان "فتاة تبلغ من العمر 18 عاما تلقت رصاصتين في جسدها أثناء عبثها بسلاح ناري نوع (مسدس) بمنزلها في قضاء البطحاء غربي مدينة الناصرية مركز المحافظة".

من جانب آخر، أحبطت الاجهزة الامنية محاولة انتحار لشاب يبلغ من العمر 16 عاما، حيث حاول رمي نفسه من أعلى جسر البطحاء"، مشيراً إلى الآن " الشاب المنتحر يرفض إبلاغ الاجهزة الامنية عن اسباب حادثة الانتحار".

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