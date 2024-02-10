عائلة في ذي قار تُسلّم لصّاً إلى الشرطة: حاول سرقة 300 ألف دينار و20 حمامة

شفق نيوز/ تمكنت إحدى العوائل العراقية في محافظة ذي قار، يوم السبت، من اعتقال لص قام بعملية سطو على منزلها بقضاء الشطرة شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "عائلة تسكن قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، تمكنت من اعتقال لص عمره دون العشرين، بعدما نفذ عملية سطو فاشلة، حيث تمكنت من اعتقال اللص وبحوزته 300 ألف دينار و20 طير حمام، حاول سرقتها من دارهم".

وأضاف المصدر، أن "العائلة قامت بتسليم اللص إلى السلطات الامنية في القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، تمهيداً لعرضه على القضاء لينال جزاءه العادل".