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عامل "مطرود" يهاجم مشروعاً سكنياً ويتسبب بتعطيل العمل جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2022-07-17T13:30:41+0000
عامل "مطرود" يهاجم مشروعاً سكنياً ويتسبب بتعطيل العمل جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بقضاء الشطرة شمالي ذي قار، يوم الاحد، بتوقف العمل في أحد المشاريع الاستثمارية نتيجة تعرضه لهجوم مسلح من قبل عامل تم طرده من العمل.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "أعمال مشروع مجمع الكوثر السكني في الشطرة توقفت نتيجة قيام أحد العمال المطرودين من  العمل بإطلاق النار على الموظفين الذين كانوا يتواجدون في الموقع وكاد أن يصيب أحدهم".

وبين أن "العامل أطلق النار على كرفانات الشركة قبل يومين، واليوم أطلق النار على الموظفين، وعلى اثرها توقفت أعمال الشركة التي قدمت شكوى ضد هذا العامل أمام الجهات المختصة".

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