عاصفة ترابية تجتاح الأنبار.. وإجراء احترازي خشية وقوع هجمات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في قيادة عمليات محافظة الانبار غربي العراق، اليوم الجمعة، بنشر عناصر الأجهزة الأمنية بالمناطق الصحراوية ومداخل المدن الغربية من المحافظة، تحسباً لأية محاولة من قبل عناصر تنظيم داعش من شأنها إستغلال العاصفة الترابية التي ضربت العديد من المناطق الغربية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر تنظيم داعش غالباً ما يقومون باستغلال سوء الأنواء الجوية"، مستدركاً أن "الاجهزة الامنية على أتم الاستعداد لأي هجوم من قبل التنظيم الإرهابي، وتم رفد عناصر الأمن بنواظير ومعدات تسهل عليهم مراقبة اي تحرك لعناصر داعش".

يذكر ان قضاء الرطبة تحيطه الصحراء من جميع الجهات، وغالبا ما تشهد المناطق الغربية عواصف ترابية تسبب بحالات اختناق للمواطنيين وخاصة الذين يعانون من أمراض الربو ومشاكل في الرئة وغيرها.