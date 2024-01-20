عارضة مرمى وحادث سير ينهيان حياة شابين في محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدران أمنيان في محافظتي صلاح الدين ودهوك، يوم السبت، بمصرع شابين بحادثين منفصلين.

وابلغ مصدر امني في صلاح الدين وكالة شفق نيوز، أن "شابا لقي مصرعه بانقلاب سيارته على طريق طوزخورماتو - كفري".

وأضاف، أن "جثة الشاب نقلت الى الطب العدلي فيما فتحت السلطات المرورية والامنية تحقيقا بالحادث".

وفي دهوك افاد مصدر امني لوكالة شفق نيوز، أن "شابا يبلغ من العمر 18 عاماً لقي مصرعه بسقوط عارضة مرمى على رأسه خلال مباراة شعبية بكرة القدم، في ناحية خانكي التابعة لمحافظة دهوك في اقليم كوردستان".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية فتح تحقيقاً بالحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة".