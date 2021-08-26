إعادة فتح منطقة مغلقة أمنياً منذ 14 عاماً في سامراء.. صورة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الخميس، باعادة فتح احد الاحياء السكنية المغلقة أمنياً في قضاء سامراء جنوب شرقي المحافظة منذ 14 عاماً بسبب "التهديدات وهجمات المفخخات".

وقال مصدر بقيادة عمليات سامراء، لوكالة شفق نيوز، إن الشرطة وسرايا السلام اعادتا، اليوم، فتح حي المعتصم في اطراف قضاء سامراء والمغلق بالحواجز الكونكريتية لدواع امنية منذ عام 2007"، عازياً سبب غلقه الى "هجمات المفخخات والعبوات الناسفة".

وأوضح المصدر، أن "الحي كان يحوي مدخلاً واحداً ما سبب اضرراً كبيرة بالمصالح المعيشية للمواطنين"، موضحاً أن "افتتاح الطريق سيسهل الحركة التجارية والاقتصادية وينهي مأساة امتدت لـ14 عاماً بسبب الاغلاق الامني الصارم".

وأشار المصدر إلى أن "قوات مشتركة من الشرطة المحلية وسرايا السلام ستتولى تأمين مداخل الحي واطرافه لتفادي أي خروقات او هجمات تستهدف المدنيين".

يذكر أن غالبية الاحياء السكنية والطرق الفرعية في سامراء مغلقة أمنياً منذ عام 2007، بسبب تهديدات وهجمات تنظيمات القاعدة والجماعات المسلحة وخلاياها النائمة, اعيد افتتاح قسما منها خلال السنوات الاخيرة.