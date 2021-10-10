إعادة فتح مركز انتخابي بعد إغلاقه نتيجة شجار مسلح وشكاوى بتهديد ناخبين "سُنّة" بديالى

شفق نيوز/ اعلن مصدر رسمي في محافظة ديالى يوم الأحد عن اعادة فتح مركز انتخابي في ناحية جديدة الشط شمال غرب بعقوبة، فيما نقل مراقبون تهديدات يتعرض لها الناخبون في المناطق "السنية" في الاقضية المختلطة سكانيا.

وقال مدير اعلام مكتب ديالى الانتخابي سلام مهدي في حديث للصحفيين، إنه "تمت اعادة فتح مركز الفارابي في ناحية جديدة الشط بعد إغلاقه بسبب بعض المشاكل.

واضاف أن القوات الامنية ومكتب ديالى الانتخابي اعادوا فتح المركز وان عملية التصويت تجري فيه بشكل طبيعي وانسيابي.

الى ذلك نقل مراقبون ومرشحون رفضوا كشف اسمائهم لدواع امنية عن تعرض الكثير من المناطق السنية للضغوطات والتهديدات من قبل قوى متنفذة لإرغامهم على التصويت لمرشح معين.

واكدت مصادر لوكالة شفق نيوز، ان عناصر جماعات تابعة لأحزاب متنفذة تنتشر قرب مراكز الاقتراع فيما تقوم مجاميع اخرى بدعوة الناخبين للانتخاب تحت الضغط والتهديد.