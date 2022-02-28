إعادة فتح طريق بغداد – كركوك وتفتيش قرى "ساخنة" في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بإعادة فتح طريق بغداد – كركوك بعد اغلاقه جزئيا لتسهيل مرور زائري الكاظمية، في حين اشار مصدر آخر في صلاح الدين الى تفتيش قرى وارياف "ساخنة" بحثا عن "بؤر" داعش.

وقال مصدر في شرطة ديالى لوكالة شفق نيوز، إن "خطة زيارة الامام موسى بن جعفر الكاظم نجحت بشقيها الامني والخدمي"، مؤكداً "عدم تسجيل حوادث او خسائر بشرية".

ولفت الى أن "الخطة شارك فيها اكثر من 10 آلاف عنصر امني من مختلف التشكيلات والحشد الشعبي اضافة الى القوى الساندة وشملت نشر المفارز والدوريات وتأمين المواكب والسرادق الخدمية امام الزائرين المشاة اضافة الى تنظيم دخول وخروج المركبات من حدود بغداد الى نهاية حدود ديالى قرب محافظة صلاح الدين".

واكد المصدر، "إعادة فتح طريق بغداد – كركوك بشكل كامل بعد اغلاقه جزئيا لمدة 72 ساعة لتسهيل وتيسير مرور الزائرين المشاة من عبر طريق ديالى – بغداد".

وفي صلاح الدين، نفذت تشكيلات الشرطة عمليات دهم وتفتيش شملت 6 قرى وقصبات ريفية بحثا عن "بؤر" داعش ومنعاها من اتخاذ ملاذات ومنطلقات جديدة.

وقال مصدر في شرطة صلاح الدين لوكالة شفق نيوز، إن "فوج الطوارئ الثامن يقوم بتنفيذ واجب تفتيش في قاطع المسؤولية بقضاء الدجيل جنوبي صلاح الدين شملت تفتيش منطقة 17 بزنة لفرض الامن والاستقرار في المنطقة".

واضاف، ان "فوج الطوارئ الخامس عشر نفذ عمليات دهم وفي قاطع المسؤولية بقضاء سامراء شملت تفتيش 4 مناطق ابرزها الجزر والحوايج في منطقة القادرية وسموم وسط نهر دجله لفرض الامن والاستقرار في المنطقة".

كما اكد المصدر نفسه، "تنفيذ عمليات تفتيش مباغتة لاطراف قضاء العلم شرقي صلاح الدين ونصب نقاط تفتيش مفاجئة على الطرق الرئيسية لتدقيق هويات الأشخاص والعجلات بحثا عن المطلوبين وإلقاء القبض عليهم ومنع تسلل عناصر إرهابية من مناطق أخرى".