إعادة فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة بغداد

شفق نيوز/ وجهت قيادة عمليات بغداد يوم السبت، بإعادة فتح جميع الطرق والجسور المغلقة في العاصمة، بعد إغلاقها صباحاً.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، ان قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم، وجه بإعادة فتح جميع الطرق المغلقة في العاصمة وبضمنها جسريّ الجمهورية والسنك.

وأكد أن "القطعات الأمنية عادت لوضعها الطبيعي".

وصباح اليوم السبت، أطلقت السلطات العسكرية العليا في العراق، خطة طوارئ في العاصمة بغداد، بالتزامن مع جلسة مقررة للبرلمان العراقي، وأنباء عن خروج أنصار الصدر بتظاهرة في ساحة التحرير القريبة على المنطقة الخضراء.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن الخطة الأمنية تتضمن غلق ساحة التحرير، ساحة الطيران، تقاطع قرطبة، وعدم السماح بعبور العجلات والستوتات والتكاتك والدراجات النارية.

وتضمنت الخطة بحسب المصدر الأمني، التأكيد على منع عبور أي "شفل" أو "كرين" من خلال الجسور والتقاطعات والساحات لأي سبب كان، بالإضافة إلى أن يكون القادة والامرين بالمستويات كافة على رأس قطعاتهم.