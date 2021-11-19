إعادة فتح جسري السنك والجمهورية وسط بغداد

شفق نيوز/ أعادت السلطات الأمنية العراقية مساء يوم الجمعة فتح جسري السنك والجمهورية وسط العاصمة بغداد، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "السلطات الامنية أعادت فتح جسري السنك والجمهورية بشكل كامل امام حركة المركبات، وذلك بعد ساعات من إغلاقهما".

وكانت السلطات الأمنية قد أغلقت الجسرين إضافة إلى جسر الأحرار صباح اليوم الجمعة تزامنا مع احتجاجات لأنصار القوى والفصائل الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات خشية اقتحام المنطقة الخضراء.

ومنذ الشهر الماضي، يعتصم المئات من المتظاهرين أمام بوابة المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق، والبوابة القريبة من مبنى وزارة التخطيط، للمطالبة بإعادة فرز أصوات الانتخابات يدويا.