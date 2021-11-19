إعادة فتح جسرين رئيسيين وسط بغداد

شفق نيوز/ أعادت السلطات العراقية، يوم الجمعة، فتح جسرين رئيسيين وسط العاصمة بغداد بعد انحسار احتجاجات أنصار القوى والفصائل المعترضة على نتائج الانتخابات.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية أعادت فتح جسري الاحرار والسنك المؤدين إلى المنطقة الخضراء".

وأضاف أنه "سيعاد فتح جسر الجمهورية أيضا خلال الساعات المقبلة إذا ما استقرت الأوضاع هناك".

وكانت السلطات الأمنية قد أغلقت الجسور الثلاثة تزامنا مع احتجاجات لأنصار القوى والفصائل الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات خشية اقتحام المنطقة الخضراء.

ولا يزال مئات المتظاهرين يحتشدون أمام بوابة المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق، والبوابة القريبة من مبنى وزارة التخطيط.