سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

إعادة فتح جسرين رئيسيين وسط بغداد

Category: أمـن

Date: 2021-11-19T15:17:22+0000
إعادة فتح جسرين رئيسيين وسط بغداد

شفق نيوز/ أعادت السلطات العراقية، يوم الجمعة، فتح جسرين رئيسيين وسط العاصمة بغداد بعد انحسار احتجاجات أنصار القوى والفصائل المعترضة على نتائج الانتخابات.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الامنية أعادت فتح جسري الاحرار والسنك المؤدين إلى المنطقة الخضراء".

وأضاف أنه "سيعاد فتح جسر الجمهورية أيضا خلال الساعات المقبلة إذا ما استقرت الأوضاع هناك".

وكانت السلطات الأمنية قد أغلقت الجسور الثلاثة تزامنا مع احتجاجات لأنصار القوى والفصائل الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات خشية اقتحام المنطقة الخضراء.

ولا يزال مئات المتظاهرين يحتشدون أمام بوابة المنطقة الخضراء عند الجسر المعلق، والبوابة القريبة من مبنى وزارة التخطيط.

related

سقوط ثاني ضحية بين متظاهري ساحة التحرير

Date: 2021-05-25 21:09:37
سقوط ثاني ضحية بين متظاهري ساحة التحرير

قوات الأمن تطلق الرصاص وتحرق الخيام قرب الخضراء (فيديو)

Date: 2021-11-05 17:24:44
قوات الأمن تطلق الرصاص وتحرق الخيام قرب الخضراء (فيديو)

قُبيل احتجاجات مرتقبة.. نشر قوات الأمن وسط بغداد

Date: 2020-10-23 19:22:39
قُبيل احتجاجات مرتقبة.. نشر قوات الأمن وسط بغداد

صدامات بغداد تتخذ منحى "خطيراً".. تبادل إطلاق نار بين متظاهرين وقوات الأمن

Date: 2021-11-05 17:39:03
صدامات بغداد تتخذ منحى "خطيراً".. تبادل إطلاق نار بين متظاهرين وقوات الأمن

حقوق الإنسان: 152 قتيلاً وجريحاً في حصيلة احتجاجات التحرير

Date: 2021-05-26 07:27:51
حقوق الإنسان: 152 قتيلاً وجريحاً في حصيلة احتجاجات التحرير

سقوط أول متظاهر ضحية متأثرا بإصابته بالرصاص في بغداد

Date: 2021-11-05 19:06:59
سقوط أول متظاهر ضحية متأثرا بإصابته بالرصاص في بغداد

توجيهات عسكرية تخص الأسلحة والذخيرة الحية باحتجاجات بغداد

Date: 2020-10-24 12:42:48
توجيهات عسكرية تخص الأسلحة والذخيرة الحية باحتجاجات بغداد

اصابات بصفوف المحتجين بمواجهات مع الامن واغتيال استاذ جامعي في العراق

Date: 2020-01-28 13:31:38
اصابات بصفوف المحتجين بمواجهات مع الامن واغتيال استاذ جامعي في العراق