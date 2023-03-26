إعادة فتح بوابات المنطقة الخضراء بعد انتهاء التظاهرات الرافضة لقانون "سانت ليغو"

شفق نيوز/ أعادت السلطات الأمنية العراقية، صباح اليوم الأحد، فتح جميع بوابات المنطقة الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد والتي أُغلقت نتيجة التظاهرات الرافضة لقانون سانت ليغو.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن التظاهرات انتهت أمام بوابات المنطقة الخضراء بعد انسحاب المتظاهرين دون حادث ُيذكر.

وكانت السلطات قد أغلقت، صباح يوم السبت، بوابات المنطقة الخضراء التي تضم مبنى البرلمان ومقر الحكومة ومنازل مسؤولين وسط العاصمة بغداد بعد تجمع متظاهرين يرفضون قانون "سانت ليغو" للانتخابات.

وفي غضون ذلك تم صباح اليوم اعادة فتح جسر السنك امام حركة المركبات بعد اكثر من 5 ايام على اغلاقه نتيجة الصيانة، وفقا لمراسلنا.