‏إعادة أربع فتيات عربيات من أصل ست اختفين بعد التحاقهن بالـPKK في سنجار

شفق نيوز/ ‏كشف مصدر امني في محافظة نينوى، ان مفاوضات بين الحشد الشعبي وحزب العمال الكوردستاني أفضت الى إعادة أربع فتيات عربيات فيما يجري التفاوض على فتاتين أخريين متبقيتين.

‏وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مفاوضات قادها آمر اللواء 60 في الحشد الشعبي عبد الخالق الدباغ مع حزب العمال نجحت في إعادة أربع فتيات إلى منازلهن في مجمع أم الذيبان قرب قضاء سنجار والتابع لناحية القحطانية".

وأضاف أن "المفاوضات ما تزال مستمرة من أجل إعادة الفتاتين المتبقيتين".

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، كشف مصدر أمني، عن اختفاء خمس فتيات عربيات من مجمع أم الذيبان التابع لناحية القحطانية القريبة من قضاء سنجار.

وأخبر المصدر، الوكالة، بأن "عشيرة عربية مستنفرة في مجمع أم الذيبان ضمن ناحية القحطانية بعد اختفاء خمس فتيات من القرية، وتبحث الآن عن الفتيات وهددت جهات أمنية وأخرى بالحشد بضرورة الكشف عن مصير الفتيات".

وأوضح المصدر، أن "العشيرة ادعت أن بناتهن أُختُطفن من قبل جهات مجهولة"، مؤكداً أن "التحقيقات مستمرة بالموضوع لمعرفة مصير الفتيات".

وبحسب المصدر، فإن الفتيات "اللواتي أعمارهن من 13 إلى 15، قد التحقن بمجلس نساء مقربة من حزب العمال الكوردستاني، دون علم ذويهن".

بدوره كشف النائب عن نينوي، عبد الرحيم الشمري، أمس، عن مصير الفتيات العربيات الخمس اللواتي اختفين وسط ظروف غامضة قرب قضاء سنجار.

وقال الشمري، لوكالة شفق نيوز، إن "الفتيات التحقن بمجالس النساء التابع لحزب العمال الكوردستاني"، موضحاً أن "مجمع أم الذيبان يضم مجلساً للنساء تابع للعماليين، تديره فتيات ونساء محليات يعملن في هذا المجلس، ويجندن الفتيات للعمل لحساب هذا المجلس مقابل مبالغ بسيطة تقدر بـ100 أو 200 دولار بسبب الأوضاع المزرية والفقر المدقع الذي يعيشه سكان هذه المناطق".