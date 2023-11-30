عاتب عمّه بصوت عال.. مقتل شاب نحرا جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي بقضاء الزبير غربي محافظة البصرة، اليوم الخميس، بمقتل شاب نحرا على يد أحد أبناء عمه في القضاء.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينات من عمره دخل بشجار مع عمه داخل منزل الأخير، فتطور إلى عتاب بصوت عالي بين الطرفين"، لافتا إلى ان "احد ابناء عمه انبرى له بـ(سكين حادة) فضربه في الرقبة بطريقة النحر، فقتل على الفور احتجاجا على الطريقة التي كلم بها والده".

وبين المصدر، ان "الأجهزة الامنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي، فيما لاذ الجاني بالفرار لجهة مجهولة الهوية".