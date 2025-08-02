ظهيرة بغداد.. مقتل شخص بمشاجرة مسلحة وانتحار امرأة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم السبت، بمقتل شخص جراء مشاجرة استخدم في السلاح، فيما أقدمت امرأة في حادث آخر، على الانتخار شنقا.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف، من نوع مسدس، أسفرت عن مقتل احد طرفي المشاجرة فيما لاذ الاخر بالفرار".

وأضاف أن "المعلومات تشير الى ان الحادث يعود لخلافات عشائرية، وحدث في حي السفير شرقي العاصمة".

وتابع "في حادث آخر، أقدمت امرأة على الانتحار عبر شنق نفسها بواسطة حبل معلق بالمروحة السقفية داخل غرفتها، ضمن منطقة الرحمانية".

وبين أن "أسباب الانتحار مجهولة حتى اليوم".