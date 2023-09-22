"ظروف غامضة" تحيط بمقتل منتسب امني في النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف الاشرف، اليوم الجمعة، بمقتل منتسب أمني في ناحية الحيرة بالنجف بظروف غامضة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "منتسباً أمنيا ينتمي لقوات حفظ القانون في الأربعينات من عمره قتل بظروف غامضة داخل منزله في ناحية الحيرة على يد ولده بواسطة سلاح نوع كلاشنكوف".

وبين المصدر، ان "التحقيقات الاولية في الحادث تتراوح بين انتحار المجنى عليه، أو مقتله على يد ولده المختفي عن الانظار بعد وقوع الجريمة"، لافتا إلى أنه "تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".