"طير زينة" يشعل نزاعاً بين جيران في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى اليوم الأحد، بإصابة 4 مدنيين بنزاع بين جيران في اطراف ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان النزاع وقع في قرية (خلوف) في اطراف ناحية بني سعد 18 كم جنوب غرب بعقوبة بسبب "طير زينة" يعود لأحد الجيران ما سبب إصابة 4 أشخاص من الطرفين.

وأضاف أن الخلاف كاد يتطور إلى نزاع عشائري، الا ان تدخل الوجهاء والأجهزة الأمنية قاد لاحتواء الموقف.

وشهدت ناحية بني سعد خلال الساعات الماضية نزاعا بين أقارب "أولاد عم" في قرية الربيع أوقع ضحية و3 مصابين بينهم امرأة.