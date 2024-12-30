طيران مسيّر مجهول في أجواء العاصمة بغداد

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، مساء اليوم الاثنين، عن رصد طيران مُسير مجهول في أجواء العاصمة العراقية بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، "في تمام الساعة 21:00 مساءً بالتوقيت المحلي تم رصد حركة طيران مُسير في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، دون ورود تقارير وافية.

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية في حالة رصد ومتابعة لهذا الطيران.

يُذكر أن بغداد شهدت في أوقات سابقة تحركات مشابهة لطائرات مُسيرة، ما أثار قلقاً حول الأوضاع الأمنية في المنطقة، او من حدوث عمليات استهداف.