طيران مجهول يستهدف مواقع للفصائل على الحدود العراقية - السورية

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، مساء الجمعة، بتعرض مواقع تابعة لفصائل مسلحة موالية لإيران، على الحدود العراقية السورية، إلى قصف جوي مجهول.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، نفذ طيران مجهول غارات جوية استهدفت مواقع تابعة للفصائل المدعومة من إيران في بادية معيزيلة في منطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي عند الحدود السورية – العراقية.

وأضاف المرصد، في بيان له، أن "طبيعة هذه المواقع لم تعرف لغاية الآن، وكذلك لم يتضح بعد حجم الخسائر الناجمة عن الاستهداف".