طيران حربي منخفض في أجواء بغداد مجدداً

شفق نيوز- بغداد

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بأن القلق عاد لأهالي العاصمة بعد سماع أصوات طيران حربي يحلق في الأجواء.

وقال مراسلنا إن سماع أصوات الطيران الحربي في سماء بغداد أثار قلق الأهالي، خاصة وأن فجر اليوم الأربعاء شهد أيضاً تحليق حربي في الأجواء وبعد ذلك بساعات قليلة تعرضت عدة مواقع عسكرية لقصف أميركي خلّف ضحايا ومصابين.

وأشار المراسل إلى أن الطيران الحربي حلّق على ارتفاع منخفض.

وبالعودة إلى تحليق الطيران الحربي فجر اليوم، فقد أوضح مصدر أمني في حينها لوكالة شفق نيوز، أن الطيران الحربي الذي شوهد في الأجواء "يعمل، بحسب المؤشرات الأولية، على مسح المنطقة ورصد أهداف، وليس تنفيذ ضربات فورية حتى الآن"، مبيناً أن التحليق المنخفض تسبب بحالة من الهلع بين السكان.

وأضاف المصدر أن القوات الأمنية تتابع الموقف، من دون صدور أي توضيح رسمي حتى الآن بشأن طبيعة المهمة أو الجهة التي تنفذها.