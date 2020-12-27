طيران حربي مكثف في سماء بغداد

شفق نيوز/ شهدت سماء العاصمة بغداد، مساء اليوم الأحد، طلعات جوية مكثفة، استعداداً لفعاليات الذكرى السنوية لتأسيس الجيش العراقي التي تصادف في السادس من كانون الثاني من كل عام.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن طائرات للقوة الجوية ومروحيات طيران الجيش تجري طلعات مكثفة في سماء بغداد، ضمن ممارسة عسكرية وأمنية استعداداً لعيد الجيش العراقي في الشهر المقبل.

ويصادف السادس من شهر كانون الثاني 2021 الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، حيث تشكل أول فوج باسم "موسى الكاظم" في 6 كانون الثاني 1921 في العهد الملكي، وضم بين جنباته عددا كبيرا من ضباط النخبة السابقين الذين انخرطوا في الجيش العثماني وقتذاك.