طيران الجيش يوقع ثلاثة "إرهابيين" في صلاح الدين

شفق نيوز/ أعلنت خلية الإعلام الأمني، يوم الاثنين، مقتل 3 "إرهابيين" بقصف جوي لطيران الجيش في محافظة صلاح الدين.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بمتابعة من قبل قيادة القوات البرية، نفذت قوة من قيادة عمليات صلاح الدين واجب تفتيش في مكان الضربات الجوية التي نفذتها طائرات التحالف الدولي، يوم أمس، على مخبأ كان يستخدم من قبل عناصر عصابات داعش الإرهابية في منطقة العيث شمالي مدينة تكريت".

وأضاف، "تم العثور خلال العملية على مخبأ آخر في نفس المكان، وبداخله ثلاثة إرهابيين، قاموا بإطلاق النار بواسطة قناص على القوة المنفذة للواجب، ما أدى الى اصابة مقاتلين اثنين بجروح بسيطة"، مبينا "تمكن ابطال طيران الجيش المساند للقوة من تدمير المخبأ بالكامل وقتل من فيه من العناصر الإرهابية".