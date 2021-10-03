طيران الجيش ينهي اشتباكاً عنيفاً بين داعش والجيش العراقي واعادة فتح طريق حيوي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الأحد، بأن تدخل طيران الجيش العراقي أنهى هجوما لداعش بين ديالى وصلاح استهدف نقاطا للجيش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم الذي شنه عناصر داعش مستهدفاً نقاطاً أمنية تابعة للفرقة الاولى من الجيش وتسبب بسقوط جندي ضحية وإصابة ثلاثة آخرين بينهم ضابط، انتهى بتدخل طيران الجيش الذي قصف أماكن تمركز قناصي داعش في اطراف منطقة (سرحة) واجبرهم على الفرار إلى التلال البعيدة".

وأكد المصدر إعادة فتح طريق ديالى - كركوك أمام المارة بعد أن قطعه رصاص القناصين ووقوع اشتباك مسلح عنيف بين الجانبين، مشيرا إلى أن الموقف تحت السيطرة.

وشن عناصر داعش في وقت سابق مساء اليوم هجوما بأسلحة القنص مستهدفين نقاطاً للجيش في منطقة "سرحة" الحدودية بين ديالى وصلاح الدين.