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طيران الجيش يقتل 4 دواعش ويطارد 2 اخريين بين ديالى وصلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2022-02-02T16:18:50+0000
طيران الجيش يقتل 4 دواعش ويطارد 2 اخريين بين ديالى وصلاح الدين

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، مساء اليوم الاربعاء، بأن طيران الجيش العراقي قتل اربعة عناصر من داعش بضربة جوية بين ديالى وصلاح الدين فيما يواصل مطاردة اثنين اخريين.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "طيران الجيش وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة قصف وكرا لداعش في منطقة (الميتة) بين حدود ديالى وصلاح الدين ما اسفر عن مقتل اربعة عناصر من تنظيم داعش".

وأضاف ان "الطيران يطارد عنصرين اخريين فرا من الضربة في المناطق المحيطة بالوكر".

يذكر ان طيران الجيش وجه ضربات جوية لاوكار داعش في صلاح الدين والمناطق الشاغرة امنيا القريبة من ديالى، ما اسفر عن مصرع عدد من عناصر داعش.

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