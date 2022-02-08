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طيران الجيش يدمر هدفا لداعش في كركوك

Category: أمـن

Date: 2022-02-08T19:33:45+0000
طيران الجيش يدمر هدفا لداعش في كركوك

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تدمير مضافة لعناصر تنظيم داعش بضربة جوية في كركوك.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز "تمكن أبطال طيران الجيش من تدمير مضافة لعصابات داعش الارهابية وذلك أثناء تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك".

وكانت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، قد اعلنت في وقت سابق اليوم، عن إلقاء القبض على ثلاثة "إرهابيين خطرين" في محافظة كركوك أحدهم المسؤول عن الهجوم على مركز شرطة "الفاتح"، واغتيال مختار منطقة "ابو طيبان" في محافظة الانبار غربي العراق.

وباشرت القوات الامنية اليوم الثلاثاء، بنصب نقاط تفتيش وسيطرات متفرقة في عدد من مناطق مدينة كركوك، بعد ورود معلومات استخباراتية بنية مجاميع مسلحة استهداف سجن التسفيرات داخل مطار كركوك الدولي.

وقال المتحدث باسم قيادة شرطة كركوك، المقدم عامر نوري، لوكالة شفق نيوز، إن "معلومات استخباراتية وردت حول نوايا لهجوم محتمل على سجن التسفيرات، لكننا نطمئن المواطنين بأن استهداف سجن التسفيرات ليس بالأمر الهين".

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