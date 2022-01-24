طيران الجيش يجدد قصفه لمواقع داعش شمالي بغداد

شفق نيوز/ عاود طيران الجيش، مساء اليوم الاثنين، قصفه لمواقع وأوكار تنظيم داعش شمالي العاصمة بغداد، بعد ساعات من توجيه ضربات استهدفت مخابئ لعناصر التنظيم.

وقال مصدر امني لوكالة شفق نيوز، إن "طيران الجيش عاد مجدداً الى سماء قضاء الطارمية شمالي بغداد، ونفذ ضربتين جويتين جديدتين استهدفتا موقعين لعناصر تنظيم داعش"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، بأن طيران التحالف الدولي عالج، مساء اليوم، اهدافاً لتنظيم داعش في بساتين قضاء الطارمية شمال بغداد.

ويقول المصدر، إن ضربة جوية واحدة استهدفت هدفاً لأوكار داعش في بساتين الطارمية، وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة، مرجحاً تنفيذ ضربات جديدة وفق ما يصل من معلومات.

ويعد قضاء الطارمية (نجو 50 كم شمال بغداد)، من المناطق الساخنة امنياً وتشهد بشكل متكرر هجمات وتفجيرات تستهدف القوات الامنية العراقية.

وفي 14 آب 2021، اطلق الجيش العراقي والحشد الشعبي، عملية أمنية واسعة لملاحقة عناصر "داعش" وتأمين القضاء، بعد ان شن التنظيم هجمات واسعة طالت المدنيين والقوات الامنية في القضاء ذات الغالبية السنية.