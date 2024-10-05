مقاتلات عراقية تنفذ ضربة جوية على نفق لداعش غرب نينوى

شفق نيوز/ أعلنت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، تنفيذ ضربة جوية استهدفت نفقاً لتنظيم داعش غرب محافظة نينوى.

وبحسب بيان للقيادة، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن ذلك يأتي استمراراً للنهج التعرضي وملاحقة ما تبقى من عناصر داعش، إذ قامت قوة من اللواء 43 في الفرقة 20 بعملية تفتيش ضمن قاطع قيادة عمليات غرب نينوى، ورصدت احدى الإنفاق بداخله عدد من عناصر داعش.

وأضافت أن "هذه العناصر المنهزمة أطلقت النار على القوة والتي بدورها ردت على الفور على مصادر النيران وتم تطويق المكان من قبل قطعات اللواء أعلاه وقوة من لواء 44 بالحشد الشعبي.

وتابعت القيادة: "تم وبتنسيق ومتابعة فنية من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، تنفيذ ضربتين جويتين ناجحتين من قبل صقور الجو الابطال بواسطة طائرات F16".